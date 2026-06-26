乌克兰夜袭 俄国宣称击落660架无人机

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（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯国防部今天表示，俄国防空系统夜间在十几个地区击落了660架乌克兰无人机，这是自冲突爆发以来单日最高纪录之一。

俄国国防部在国营社群平台Max上表示，无人机是在包括俄国首都莫斯科、并吞的克里米亚半岛（Crimean Peninsula）、黑海及亚速海（Sea of Azov）在内的十多个地区上空遭到摧毁。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）表示，至少有47架朝莫斯科飞来的无人机遭到拦截。

索比亚宁在Telegram上表示：「紧急服务专家正在碎片坠落处进行作业。」他并未通报任何人员伤亡或财产损害。

莫斯科以南约180公里的杜拉州（Tula）州长米利亚耶夫（Dmitry Milyaev）表示，杜拉州也遭到「大规模」无人机袭击。

米利亚耶夫在Telegram上表示：「谢基诺区（Shchekino）的一处民宅受损，导致一名女性受伤。」

乌克兰近几个月加强了针对俄罗斯的长程无人机攻击行动，特别锁定能源基础设施，旨在切断克里姆林宫资助战争的关键收入来源。这场战争目前已进入第5年。

乌克兰上周发动的一场攻击，曾导致莫斯科东南部的一座炼油厂发生火灾。