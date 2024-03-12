乌克兰大量科研机构毁于战火 重建需耗资至少400亿

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（法新社巴黎11日电） 联合国教科文组织今天表示，乌克兰有逾1400座科学研究机构建筑物在俄罗斯入侵行动中遭到破坏。若要重建公有科学基础设施，估计将耗资12.6亿美元（约新台币396亿元）。

俄罗斯的全面入侵行动迈入第3年之际，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）与乌克兰青年科学院（Junior Academy of Sciences of Ukraine）公布了上述调查结果。

调查显示，在俄军入侵期间，乌国有177个科学研究机构的1443栋建筑受损或全毁。

教科文组织在声明中说，「修复这些建筑将花费超过12.1亿美元（约新台币380亿元），其中光是大学部分就需要9.805亿美元（约新台币308亿元），因为这些学校遭受的损失最严重。」

声明提到，乌国东北部哈尔科夫（Kharkiv）地区的科学基础设施所受影响最大。

调查发现，另有超过750件科学技术设备遭到损坏，其中多数都无法修复，这些设备的成本估计为4590万美元（约新台币14.4亿元）。

UNESCO指出，乌国东南部札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂安全问题研究所（Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants）周遭的情况「格外令人担忧」。

该组织表示，「监测核电厂运作状况的基本设备皆已遭窃或被毁，其中包括1个负责控制辐射水准的特殊放射实验室。」

「没有了这些监控设备，将导致更广泛地区面临重大安全威胁。」

札波罗热是欧洲最大核电厂的所在地，当地在俄罗斯入侵乌国初期即遭占领。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月下令部队入侵之前，乌克兰以电脑科学、核子物理、天文学等领域的研究而闻名。

UNESCO掌管基础科学、研究、创新与工程科科长卡斯瑞（Amal Kasry）表示，战争爆发后已有4000多名科学家离开乌国，人才流失已成为「大问题」，收留最多乌国科学家的国家则是德国和波兰。