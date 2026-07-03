乌克兰女子扮男装涉摩纳哥爆炸案 国际刑警组织通缉

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（法新社摩纳哥3日电） 摩纳哥本周发生一起爆炸案，凶手犯案后逃逸。在德国警方搜查嫌犯租屋处后，相关当局今天追缉涉嫌假扮男装犯下这起爆炸案的乌克兰女子。

根据国际刑警组织（Interpol）发布的红色通缉令（Red Notice），名为贝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）的39岁乌克兰女子，涉嫌在6月29日发生在摩纳哥的一起爆炸案，因涉嫌杀人未遂及意图以爆炸装置危害公共安全等罪名遭到通缉。

德国警方7月2日搜索她位于法兰克福地区的租屋处。德国警方表示，「该名女子目前在逃」。并且已将掌握的证据移交给摩纳哥当局。

摩纳哥副检察官芮孟（Morgan Raymond）告诉媒体，嫌犯已知最后居住地是在德国。根据芮孟的说法，嫌犯驾驶租来的汽车先逃往法国，再转往义大利。

他表示，这一连串行动显示嫌犯「可能并非单独行动」，并证实该名嫌犯「女扮男装」。

摩纳哥位于蔚蓝海岸（French Riviera），以亿万富豪及豪华游艇云集闻名，被视为避税天堂。这起爆炸案震惊当地，亚伯特亲王（Prince Albert）形容这起攻击是「令人发指的罪行」。

摩纳哥当局尚未证实受害者身分，但根据消息人士，这起爆炸案锁定58岁的叶莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev），以及他的伴侣和13岁的儿子。叶莫拉耶夫数年前放弃乌克兰国籍，目前持有赛普勒斯国籍。

6月29日晚间，1名男子在靠近法国边境的摩纳哥一栋小公寓大楼入口大厅留下一个包裹。不久后，就在3名住户，一对伴侣与他们的13岁儿子正要进入大厅时，传出爆炸声响。该名嫌犯被监视器拍到戴着一顶黑色渔夫帽，起初被认为是1名男性。

芮孟表示，在重新检视监视器画面，以及听取1名与嫌犯接触人士的证词后，调查人员将焦点转向1名据称在爆炸前几天曾多次到现场进行勘查的女子。