乌克兰持续空袭 普丁坦言俄罗斯出现燃料短缺

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宫今天刊出的专访中坦言，在4年多的俄乌战争期间，由于乌克兰不断发动空袭，俄罗斯确实面临「一定程度」的燃料「短缺」。

基辅当局表示，自俄罗斯2022年2月发动攻势以来，俄罗斯几乎每天都在轰炸乌克兰的平民与能源基础设施，乌克兰这些攻击只是正当的报复。

普丁表示：「至于针对关键基础设施的空袭，特别是针对能源基础设施的打击，当然，针对我们基础设施的攻击确实造成问题，这是显而易见的。」

他说：「现在我们确实观察到某种程度的短缺，但尚未达到危急程度。」

他表示，目前的主要任务是提升俄罗斯的防空能力，并确保燃料供应，尤其是针对克里米亚。

普丁受访时也表示，等到华府不再专注于伊朗与中东冲突，他预期美国谈判团队将前来莫斯科，商讨结束乌克兰战争事宜。

由于乌克兰袭击物流链与石油设施，造成燃料短缺与电力中断，遭俄罗斯兼并的克里米亚有关当局26日宣布进入「紧急状态」。俄罗斯2014年自乌克兰兼并克里米亚，此举并未获得绝大多数国家的承认。

几个小时前，普丁在团结俄罗斯党（United Russia Party）大会发表演说时誓言，随着乌克兰加强对俄罗斯境内的报复攻击，他将确保国家安全并克服各种挑战。

普丁对党员说：「没错，我们看到这些问题，我们也意识到相关情况，且正在采取措施回应，但我们绝对会确保国家与公民的安全，以及俄罗斯边界的不可侵犯性。」

他补充说：「我们无疑地将克服当前面临的所有挑战，包括针对我们领土和基础设施的恐怖攻击。」

克拉斯诺达边疆区（Krasnodar Krai）行政长官康卓叶夫（Veniamin Kondratyev）表示，在普丁发表谈话的几个小时前，乌克兰发动无人机攻击，在俄罗斯南部克拉斯诺达地区造成一人死亡，并引发一处炼油厂火灾。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，这波攻击「属于相关行动的一部分，目的在削弱俄罗斯发动这场战争的能力」。

泽伦斯基今天在社群平台X上发文表示：「克拉斯诺达地区距前线约300公里的斯拉扬斯克（Slavyansk）炼油厂遭到打击。我们也攻击雅罗斯拉夫尔地区（Yaroslavl）一座炼油厂，距离我们的边境约700公里。」 上周，乌克兰也发动攻击，导致莫斯科东南方一座炼油厂发生大火，浓密黑烟笼罩莫斯科郊区。