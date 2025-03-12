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乌克兰接受停火提案后 波兰证实美国已恢复军援

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（法新社华沙12日电） 乌克兰昨天同意美国所提出与俄罗斯停火30天的建议方案后，波兰外交部长席科斯基今天表示，美国透过波兰运交给乌克兰的军事援助已经恢复到先前水准。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宫与美国总统川普（Donald Trump）公开口角后，华府上周停止对乌克兰的军援。3年多来对抗俄罗斯全面侵略的乌克兰，武器供应主要仰赖美国和欧洲联盟（EU）。

美乌两国代表昨天在沙乌地阿拉伯的吉达（Jeddah）举行会谈后，乌方支持美方提议的与俄罗斯停火30天，并同意立即与莫斯科展开谈判。川普也因此将军援解冻。

席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天告诉媒体记者：「我证实透过（波兰物流集散地）雅西恩卡（Jasionka）的（美国）武器运交已经恢复到先前水准。」他身旁是结束吉达会谈准备返回基辅的乌克兰外长西比哈（Andriy Sybiga）。

波兰国防部长柯辛尼亚克-卡米兹（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）也在记者会上说，他已与雅西恩卡的指挥官通话谈论美国恢复武器运交一事，并称这是美方「非常好的决定」。

柯辛尼亚克-卡米兹表示：「我们今天已接获消息，上周暂停运交、已运抵波兰的首批武器装备，将能够抵达乌克兰。…我们正全力运作，并能够接收空运及运至乌克兰。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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