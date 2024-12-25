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乌克兰控俄国耶诞节发动大规模攻击 泽伦斯基轰不人道

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（法新社基辅25日电） 乌克兰指控，俄罗斯今早以巡弋飞弹和弹道飞弹对乌克兰能源系统及东部城市发动大规模攻击。乌克兰总统泽伦斯基批评，俄国在耶诞节发动攻击「不人道」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）批评，俄国在耶诞节发动「不人道」的攻击，对饱受战争摧残的乌克兰发射数十枚飞弹和无人机。

泽伦斯基说：「蒲亭（Vladimir Putin）故意选择在耶诞节发动攻击，还有什么比这更不人道？超过70枚飞弹，包括弹道飞弹，以及100多架攻击无人机，目标都是我们的能源系统。」

乌克兰上空今早响起空袭警报，空军报告称，有俄罗斯「口径」（Kalibr）巡弋飞弹从黑海（Black Sea）发射。

赫松州（Kherson）州长普罗克丁（Oleksandr Prokudin）通报，过去24小时内已有1人死亡、3人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）的冬季气温一直在冰点附近徘徊，州长赖萨克（Serhiy Lysak）指出，俄国瞄准了当地的电力系统。

赖萨克在通讯应用程式Telegram写道：「敌人正试图摧毁第聂伯罗彼得罗夫斯克州的电力系统。请在空袭警报解除前待在安全的地方。好好保重！」

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