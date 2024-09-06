乌克兰政府大幅改组 泽伦斯基指示秋天拿出成果

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（法新基辅5日电） 乌克兰实施自俄罗斯于2022年入侵以来最大规模的政府改组，总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求新团队尽速拿出成绩。

泽伦斯基换掉多名部长，消息人士说，乌克兰在东部战场正面临巨大挑战，这次改组是为了让总统办公室在诸多战争相关议题上握有更大控制权。

泽伦斯基在发布于社群媒体的晚间演说中表示：「重要的是政府机构此刻尽可能在所有层面积极运作，要比以前更积极。」

他指示新团队更大力投资在乌克兰的武器产业、推进乌克兰加入欧洲联盟的谈判、努力确保乌克兰财政稳定，并「为前线提供更多支持」。

他说：「这类非常具体的任务多达数十件，在秋天结束前，每个人都必须在自己的岗位上交出实际成果。」

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰，让喜剧演员出身的泽伦斯基一夕之间成了全球知名人物，他坚持坐镇基辅以小击大，率领乌克兰对抗人多势众的俄国，因此赢得尊重和赞赏，国内外都有人将他与英国前首相邱吉尔（Winston Churchill）相提并论。

但民意调查结果显示，随着战争迈入第3年，已有数万人丧命，却仍看不到战火平息的迹象，他的支持率正逐渐下滑。

泽伦斯基说，希望这次改组能为乌克兰文职领导阶层注入「新活力」。他今年2月也在乌军节节败退后撤换武装部队总司令，改由瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）担任新帅。

在这次改组中，最受瞩目的卸任官员是外交部长库列巴（Dmytro Kuleba），这个职位改由副部长西比哈（Andriy Sybiga）接任。

49岁的西比哈是职业外交官，能说英语和波兰语，也曾任职于总统办公室，一般认为他与颇有权势的总统府幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）走得很近。

消息人士向法新社透露，库列巴不想辞职，但迫于叶尔马克的压力而不得不然；此外，在他执掌下，外交部的运作也受到一些批评。

消息人士说，库列巴的外交手腕广受认可，但他去职的一部分原因也是总统府企图加强控制外交政策。

乌克兰国会今天表决通过多名部长人事异动，包括司法部、农业部、战略产业部、欧洲事务部、环境保护部、文化部和退伍军人事务部。