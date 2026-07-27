乌克兰数百架无人机袭击俄罗斯 造成5死包括1孩童

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（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯官员表示，乌克兰今天凌晨出动数百架无人机袭击俄罗斯，造成包括1名孩童在内共5人死亡。

这波攻击还引发多栋建筑起火，包括一栋公寓大楼及数座仓库。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，乌军攻击俄罗斯南部罗斯托夫州（Rostov）的1座出口码头，以及远离前线的雅罗斯拉夫尔州（Yaroslavl）与乌德穆尔特共和国（Udmurtia）的石油设施。

泽伦斯基在脸书发文表示：「昨晚，我们的长程打击在罗斯托夫州发挥了效果。距离前线约250公里（155英里）的1座出口码头遭到攻击。」

他还说：「深入打击的目标还包括雅罗斯拉夫尔州及乌德穆尔特共和国的石油设施，距离乌克兰国界约1300公里。」

据报，5名死者均位于与乌克兰接壤的罗斯托夫州。

罗斯托夫州代理州长史柳萨尔（Yuri Slyusar）表示，乌军攻击造成包括街友收容所在内的多栋建筑受损，死者包括1对夫妻及1名孩童。

他说：「这对我们所有人而言都是无法弥补的损失…紧急救援人员和搜救队正在现场展开工作。」

地方当局表示，在与乌克兰接壤的贝尔哥罗德州（Belgorod），乌军无人机攻击造成12人受伤，其中包括2名孩童，另有一栋公寓大楼起火。

俄罗斯国防部表示，俄军防空系统夜间共拦截276架无人机。

近几个月来，乌克兰持续升高对俄罗斯境内的报复性打击，部分目的是在历经近4年半战争后，施压莫斯科重返谈判桌。

根据联合国统计，随着俄罗斯加强对乌克兰各地城镇的长程攻击，上个月成为自2022年4月以来乌克兰平民死亡人数最多的月份。

另一方面，地方官员表示，俄罗斯今天凌晨也对乌克兰发动攻击，造成至少4人受伤，其中包括1名88岁妇人，全身多处烧伤。