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乌克兰札波罗热核电厂起火 俄乌互指对方所为

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（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯军队控制下的札波罗热核电厂冷却塔发生火灾后，基辅和莫斯科昨天互指对方所为。国际原子能总署（IAEA）说尚未有核安影响报告。

乌克兰、俄罗斯和国际原子能总署都表示，没有侦测到辐射水准激增现象，或对核安全产生任何影响。

俄国任命的地方官员罗戈夫（Vladimir Rogov）今天在通讯软体Telegram贴文表示，冷却塔的大火已「完全扑灭」。

他和俄罗斯任命的札波罗热地区首长巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）将这起事件归咎于「乌克兰武装部队」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发文说：「俄罗斯占领者在厂内纵火。」并指责俄方企图「勒索」基辅。

泽伦斯基说：「目前，辐射水准在正常范围内。」

国际原子能总署表示：「事件对核安的影响，目前尚未有相关通报。」国际原子能总署有派驻专家在札波罗热电厂。

国际原子能总署在社群平台X贴文指出：「国际原子能总署专家在晚上听到多次爆炸声后，看到札波罗热核电厂北部区域冒出浓浓黑烟。」

国际原子能总署表示，核电厂已向他们报告，「据信无人机今天攻击其中一座冷却塔」。（译者：纪锦玲）

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