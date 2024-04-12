乌克兰札波罗热核电厂遇无人机攻击 IAEA：俄乌战面临新风险

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（法新社维也纳11日电） 联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西今天表示，俄罗斯控制的乌克兰札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂最近遭遇无人机攻击，「标志着新一条极度危险的战线开端」。

葛罗西（Rafael Grossi）在维也纳表示，这些攻击「标志着乌克兰核子安全保障风险重大升级」。

在俄罗斯和乌克兰要求下，35个会员国组成的国际原子能总署理事会召开紧急会议。葛罗西在会中发表谈话。

俄罗斯自2022年3月起占领的札波罗热核电厂自本月7日以来遭到一连串无人机攻击，俄国和乌克兰互控是对方所为。

这是自2022年11月以来这座核电厂首次遭到攻击。札波罗热核电厂曾是欧洲最大的核电厂，但现已停止运作。

葛罗西说：「不该对这座核电厂进行任何形式的攻击，特别是针对反应炉、用过燃料贮存设施、其他关键基础设施或人员的攻击。」

在持续3个半小时的会议结束后，俄罗斯驻国际原子能总署大使尤里亚诺夫（Mikhail Ulyanov）表示，这是一场「有用的会议」，他「希望今天的讨论将有助于乌克兰方面停止这些危险行动」。

另一方面，乌克兰谴责俄罗斯的「不实讯息宣传战」，并表示俄国正在模拟攻击，以「抹黑」乌克兰。