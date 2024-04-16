乌克兰核电厂濒临事故风险 国际原子能总署示警

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（法新社纽约15日电） 扎波罗热电厂自4月7日以来，遭受了一连串无人机攻击，这是自2022年11月以来，该电厂首次作为目标受到直接攻击。

联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西今天警告，乌克兰的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂最近遭到攻击，濒临事故风险。

葛罗西（Rafael Grossi）表示，俄罗斯和乌克兰互相指责应对上周的札波罗热核电厂攻击事件负责，但目前「不可能」证明谁是幕后黑手。

葛罗西在联合国安全理事会（UN Security Council）的会议上表示：「这些鲁莽的攻击必须立即停止。」

扎波罗热是欧洲最大的核电厂，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后不久就被俄军占领。自那年起，由于炮火频繁洗礼，该电厂已经关闭。

葛罗西说：「幸运的是，这次攻击没有导致放射性事件，但它们大幅增加扎波罗热核电厂的危险，该电厂的核安已受到损害。」

葛罗西说，这次袭击「开创了一个非常危险的先例」，因为反应炉的围阻体结构遭到攻击。

记者后来询问谁是肇事者时，葛罗西表示「根本不可能」确定。 葛罗西稍早表示，「两年的战争给扎波罗热核电厂的核能安全带来沉重压力」，国际原子能总署所提的「核子安全与保障7大支柱」，每一项都受到损害。

葛罗西警告说，即使反应炉关闭，发生重大事故的风险仍然存在。