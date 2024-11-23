乌克兰称俄军加速推进 忧飞弹来袭国会暂休会

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（法新社基辅22日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下令朝乌克兰发射一枚新型极音速飞弹向西方示警后，乌克兰今天称俄军每天都在东部前线推进多达300公尺。

乌克兰第聂伯罗市（Dnipro）昨天遭一枚可携带核弹头的飞弹袭击后，由于担忧飞弹攻击再度发生，乌克兰国会今天也休会一天。

这场袭击代表俄国对乌克兰持续33个月的入侵行动严重升级，导致俄罗斯卢布兑美元汇率今天重挫，跌至自2022年3月以来最低点。

乌克兰军方消息人士说，俄罗斯部队在乌克兰东部顿内茨克州（Donetsk）库拉霍韦（Kurakhove）中心附近「每天推进200到300公尺」。

消息人士称当地局势比波克罗夫斯克镇（Pokrovsk）周围地区还「糟糕」。波克罗夫斯克镇也是俄罗斯渴望夺下的关键城镇。

蒲亭昨天发表立场强硬的演说，扬言将攻击西方国家，并说他「为任何情境做好准备」。克里姆林宫今天表示，「美国已理解」这番谈话。

在美国与英国对乌克兰开绿灯后，蒲亭表示，对于那些允许乌克兰使用他们的武器攻击俄罗斯领土的国家，俄国保留攻击这些国家的权利。

外交消息人士告诉法新社，北大西洋公约组织（NATO）与乌克兰官员26日将在布鲁塞尔会面，讨论局势升级情况。

乌克兰经常遭俄罗斯无人机与飞弹锁定，由于担忧遭遇攻击，乌克兰国会取消往常的周五质询。

乌克兰国会所处的市中心地区，也设有总统府、中央银行与其他政府大楼，与首都基辅其余地方不同的是，这个地区到现在为止尚未遭到轰炸，通行路径受到军队严格管控。

数名国会议员说，他们持续远端办公，而今天的会议已取消。国会议员克拉夫朱克（Yevgenia Kravchuk）告诉法新社：「有迹象显示未来几天政府地区遭遇攻击的风险升高，在基辅与整个乌克兰都是如此。」

与此同时，俄罗斯国防部长贝洛索夫（Andrei Belousov）表示，俄军在饱受战争蹂躏的乌东推进速度已经「加快」，也「削弱」了乌军最精良的部队。

贝洛索夫在俄罗斯国防部发布的影片中提及乌克兰的军事策略，他说：「事实上，我们已经阻挠整个2025年作战行动。」

俄罗斯之后说，俄军已经「解放」位于库拉霍韦北方约10公里的前线村庄新德米特里夫卡（Novodmytrivka）。库拉霍韦是乌东顿内茨克州陷入困境的民生枢纽，克里姆林宫声称顿内茨克属于俄罗斯。

美国总统当选人川普先前矢言将终结俄乌战争，但没有说明将如何办到。观察人士认为，俄乌双方赶着在明年1月川普上任前取得战场优势。