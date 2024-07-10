乌克兰组建新军团抗俄 招募欧洲乌籍男性入伍

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（法新社基辅10日电） 乌克兰军方公布将筹组一支新的军团对抗俄军，呼吁四散欧洲的乌克兰籍适龄男性入伍，以补足前线战力的不足。

俄乌战争已逾2年，乌军兵力耗尽，急需人力挹注以阻止俄军攻势，即将成立的「乌克兰军团」（Ukrainian Legion）随之而生。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日会晤波兰总理图斯克（Donald Franciszek Tusk），两国并且签署安全协议，「乌克兰军团」正是安全协议的一部分。

协议中提到，乌克兰将在波兰境内筹组和训练一支新的军团。泽伦斯基更在联合记者会中表示，双方已经开始处理所有的细节。

乌克兰国防部长乌梅洛夫（Rustem Umerov）昨天在社群上呼吁四散欧洲的乌克兰人加入军团，「你们的加入将为乌克兰争取自由和独立带来无价的贡献」。

乌克兰军团的成立是为了招募旅居欧洲各地的乌籍男性，特别是乌克兰难民最多的波兰和德国。据估计，单单在波兰就有30万名乌克兰男性达到入伍年龄的门槛。 乌梅洛夫表示，新军团成员将在波兰接受训练，并配备最好的装备。

徵兵消息公布后，乌克兰着名的的第三突击旅（the Third Assault Brigade）表示，其代表很快就会访问欧洲国家，提供更多部队资讯和「来自前线史诗般的故事」。