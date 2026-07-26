乌克兰袭里海商船酿1死1伤 伊朗警告不会坐视不管

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（法新社德黑兰25日电） 伊朗今天指控乌克兰攻击一艘在里海航行的伊朗商船，造成1名船员死亡、另1人受伤，并警告绝不会对此事件坐视不管。 伊朗提出这项指控之前，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）才表示，基辅已在里海对涉嫌运送伊朗相关军用物资的船只发动远程打击，凸显俄乌战争已日益演变为牵涉多国的冲突。 官方伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗外交部表示，这起发生于今天早上的攻击造成这艘船爆炸，导致1名船员死亡、另1人受伤。 伊朗政府声称，该国「从未干预过俄乌两国的冲突」。

泽伦斯基今天在社群媒体表示，乌克兰武装部队在里海发动的远程打击取得「非常丰硕的成果」，击中涉及伊朗军事货物运输的船只，以及一艘军舰。 乌克兰情报机构乌克兰安全局（SBU）则在Telegram上表示，无人机攻击的目标是「受到国际制裁、用于在伊朗与俄罗斯之间运送军事货物的货船」。 根据伊朗国营电视台报导，伊朗外交部今天召见乌克兰驻德黑兰代办，抗议这起「敌对且犯罪的行为」。

伊朗通讯社报导，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）通话时，呼吁欧盟及联合国安全理事会针对这起攻击作出「坚定回应」。