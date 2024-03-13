乌克兰：俄罗斯飞弹攻击泽伦斯基家乡 至少3死44伤

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（法新社基辅12日电） 乌克兰当局今天表示，俄军今天发射飞弹袭击乌国南部的克利福洛市（Kryvyi Rih），造成至少3人死亡、44人受伤。

在乌克兰内政部发布的1段影片中，可看到救难人员正从1栋着火的多层楼公寓疏散受伤居民。

乌国内政部长克利孟科（Igor Klymenko）稍早说：「这场攻击造成3死38伤。」他示警说，救援工作将持续到深夜，死伤人数可能攀升。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）州长赖萨克（Sergiy Lysak）在社群媒体Telegram发文说，伤者中有10名孩童。

赖萨克稍后发文说，伤者已增至少44人，其中8人伤势严重，包括3名孩童。

在克利福洛出生的乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，一枚飞弹击中1栋9层公寓大楼；他在晚上的演说中悼念死者并慰问受伤的民众。

赖萨克还说：「有2栋建筑物遇袭，分别是5层楼和9层楼公寓。伤者和受伤儿童人数持续增加中。」

克利福洛市军政机关首长维库尔（Oleksandr Vilkul）表示，该市记录到至少遭到3枚俄军飞弹袭击。他说，送医治疗的民众中，至少有5名成年人和1名儿童情况危急。

救难人员针对受到攻击的公寓大楼进行搜救，已救出9人，现场火势已受到控制。