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乌克兰：俄趁F-16等外国军援抵达前加紧进攻

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（法新社基辅17日电） 乌克兰今天表示，俄罗斯部队正在加紧进攻，试图在乌军接获包括F-16战斗机等更多国外军事援助之前，夺取更多乌克兰领土。

另有一名乌克兰高阶能源官员预警，由于俄罗斯连串攻击严重影响乌克兰的发电，未来几周将有更多排定的停电与紧急断电。

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）今天表示：「敌人非常清楚，随着我们逐步收到来自伙伴的大量武器和军事装备，包括将强化我方空防的首批F-16，时间将对我们有利，敌人成功的机率也将减低。」

瑟尔斯基透过社群媒体发表的声明还说：「有鉴于此，俄军指挥部目前正在竭尽全力加强战斗的强度及扩大范围，目的为了让我们的军队受到最大程度消耗、阻扰我方后备训练及防止我们转为主动进攻。」

另一方面，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早已表示，俄罗斯的空袭已造成乌克兰的发电量比1年前少一半，导致数百万人的供电中断或受限。

乌克兰国营电网营运商「乌克兰国家电力公司」（Ukrenergo）执行长基德利茨基（Volodymyr Kydrytsky）昨天晚间接受采访时表示：「未来几周内，情况将会比今日严峻许多。」

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