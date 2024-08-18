乌克兰：再毁俄罗斯库斯克州一座重要桥梁

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（法新社基辅18日电） 乌克兰史无前例入侵俄罗斯领土的行动将满两周，基辅今天表示，在俄罗斯西南部库斯克州袭击第2座重要桥梁，试图打乱莫斯科补给线。

与此同时，俄罗斯升高在乌东的攻势，声称拿下距乌克兰掌控的后勤枢纽波克罗夫斯克（Pokrovsk）数公里外的另一村庄。

乌克兰空军司令欧勒什丘克（Mykola Oleshchuk）透过即时通讯软体Telegram宣布：「又少了一座桥梁。」随文上传位在俄罗斯兹瓦诺叶镇（Zvannoye）附近这座桥梁遭到锁定炸穿的空拍影片。

他说：「空军飞机持续以精准空袭，让敌人失去后勤能力。」

乌克兰何时进行上述攻击仍不得而知，欧勒什丘克没有提供日期。

基辅6日派兵、运用装甲车辆对库斯克州（Kursk）进行跨境攻击，为自从克里姆林宫2022年2月侵略乌克兰以来，对俄罗斯境内最大规模攻势。

乌克兰16日宣布摧毁位在邻近城镇格鲁希科沃（Glushkovo）的另一座桥梁。

据俄罗斯军事部落客指出，上述两座桥梁横跨蜿蜒流过库斯克州的塞姆河（Seym River），乌方相关攻势已经导致俄方在当地仅剩有限的渡河选项。莫斯科于其中一座桥梁遭毁时曾表示，事件阻碍人员撤离作业。

俄罗斯当局表示，自从战斗爆发以来，已有逾12万人逃离库斯克州。