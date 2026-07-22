乌军无人机再袭俄电商仓库 泽伦斯基控助俄军运补

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（法新社莫斯科22日电） 乌克兰无人机今天再度袭击俄罗斯最大电商「野莓」（Wildberries）的物流仓库，这是乌军1周内第2度袭击野莓仓库。乌克兰总统泽伦斯基指控野莓协助俄军运送军事物资。

乌克兰无人机这波攻击行动击中野莓位于俄罗斯南部的一座物流仓库。乌克兰无人机4天前攻击野莓位于莫斯科郊区的物流中心，引发大火并造成8人死亡。

野莓是俄罗斯最大电商，经常被称为俄罗斯版亚马逊（Amazon）。

南部克拉斯诺达（Krasnodar）首长康卓叶夫（Vladimir Kondratyev）表示，乌军今天的袭击造成1人死亡，但目前尚不清楚死者是否在野莓仓库遇袭。

基辅近几个月来持续加强对俄罗斯境内目标的打击。

野莓执行长金恩（Tatiana Kim）表示，该公司位于南部城市克拉斯诺达和尼文诺密斯克（Nevinnomyssk）的物流中心遭袭击，并已进行疏散。

她说：「对于针对普通百姓、我们员工的袭击，无法用言语形容我们此刻的感受。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基辅打击「涉嫌向俄军提供无人机零组件、导航设备及其他军用装备的物流枢纽」。

泽伦斯基之前表示，该公司一直在存放无人机零组件。

他还表示，基辅打击了一处油库以及黑海和亚速海的「一艘油轮和4艘货轮」，乌克兰近日在这些海域加强袭击。

乌克兰打乱俄罗斯在亚速海的航运，迫使莫斯科考虑替代航线。

乌军无人机攻击范围已深入乌拉山脉及西伯利亚，并造成俄罗斯燃料供应短缺。

泽伦斯基今天表示：「我们公平地把战争带回了他们的家园。」

基辅表示，乌军打击目的在破坏俄罗斯的战争努力，并逼迫克里姆林宫进行谈判，以结束持续4年多的冲突。

联合国21日表示，2026年上半年，这场战争造成的平民伤亡上升了37%。