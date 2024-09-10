乌军无人机夜袭俄规模空前 莫斯科附近传人员丧生

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（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯官员今天指出，乌克兰彻夜发动一波无人机攻势，造成莫斯科附近一名妇女丧生。这是自从俄罗斯对乌克兰发动侵略攻势以来，第一次有人命丧首都附近。

俄罗斯国防部在声明中指出，共有144架乌克兰无人机遭到击落，「72架在布扬斯克州（Bryansk）上空、20架在莫斯科州、14架在库斯克州（Kursk）、13架在杜拉州（Tula）」，并在境内其他5个地区击落其他25架。

根据俄罗斯国营媒体，乌克兰这波攻势造成莫斯科4座机场今天上午航班取消或延误，包括杜莫迪多沃（Domodedovo）、谢瑞米提耶佛（Sheremetyevo）等主要机场。

莫斯科州长伏洛比约夫（Andrey Vorobyov）表示，这一波攻势造成首都周围拉曼斯柯耶区（Ramenskoye）46岁妇女死亡、3人受伤受医。

毗邻乌克兰的布扬斯克州（Bryansk）州长波戈马兹（Aleksandr Bogomaz）在Telegram上表示，「敌人进行大规模恐怖攻击…无人伤亡、没有灾损，所有攻势悉遭击退」。

乌克兰和俄罗斯经常利用暗夜向对方发动无人机攻击。

乌克兰发动最新这波无人机攻势同时，俄军逾30个月侵略战争在乌东续有斩获，而入侵俄罗斯西南疆库斯克州的乌军则是奋力挺进。

俄罗斯昨天宣布，俄军又拿下一座村庄梅姆里克村（Memryk）。一般认为，俄军将以当地为跳板，下一步将进军约20公里外、目前由基辅掌控的后勤枢纽波克罗夫斯克（Pokrovsk）。

波克罗夫斯克位处道路交叉口，其中一条是对乌军和东部前线各城镇运补的关键道路，波克罗夫斯克一直是俄军锁定的目标。

基辅当局8月6日派兵入侵俄国库斯克州，希望迫使乌东俄军调兵驰援，不过看起来莫斯科仍在加强乌东的攻势。

与此同时，俄罗斯近数周也继续对乌克兰进行空袭，包括在冬季之前攻击关键能源基础设施。