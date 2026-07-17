乌国防长下台引发街头抗议 军方内哄冲击战局

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（法新社基辅16日电） 乌克兰军方高层正闹内哄，力主改革、已遭免职的国防部长费多罗夫今天公开猛烈批评军方总司令瑟尔斯基；基辅等多个城市爆发大规模示威以力挺防长，总统泽伦斯基则呼吁团结。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将费多罗夫（Mykhailo Fedorov）免职之后，在今天宣布，他已任命国家安全局（SBU）局长赫马拉（Yevgeniy Khmara）为代理国防部长。

乌克兰多个城市爆发大规模示威，抗议孚民望的国防部长费多罗夫遭撤换。

费多罗夫上任才半年，负责推动军事数位化与现代化改革，主导无人机大军，协助已经打了4年仗、疲惫不堪的军队重振士气。

泽伦斯基与英国首相施凯尔（Keir Starmer）一起出席基辅一场活动时表示：「坦白说，在战时，总统不该面对这种选择。」

分析人士指出，泽伦斯基在这个战争关键时刻，选择他信任的军方总司令，而非国防部长。费多罗夫过去担任「数位转型部长」表现突出，而受到泽伦斯基赋予重任。

●街头与国会挺防长

法新社报导，在首都基辅（Kyiv），数百人上街声援费多罗夫，他们高唱乌克兰国歌，并挥舞标语牌。

当地媒体报导，除了基辅，在利维夫（Lviv）、敖德萨（Odesa）、第聂伯罗（Dnipro）等多个城市都有抗议活动。

在俄乌战争爆发以来，乌克兰社会大致上支持泽伦斯基与军方，但如今街头出现罕见抗议。

部分国会议员则不想让费多罗夫去职，而拒绝对继任人选进行表决。

●内哄影响战局

乌克兰当前的高层内哄，让乌克兰对俄作战陷入不确定性，而眼下正是乌军数月以来最占优势的时刻。

基辅部队近来大致阻止了俄军的推进，同时，频繁地以长程无人机轰炸俄国石油与军事设施，造成俄国全境燃料危机奏效。

而在费多罗夫下台后，负责无人机作战的核心人物、空军副司令叶利扎洛夫（Pavlo Yelizarov）也请辞以示抗议。

一名乌克兰现役士兵告诉法新社说，基辅的政治混乱，恐怕冲击战局。

这名不愿透露姓名的士兵表示：「对有些政府来说，撤换部长只是一次政治改组。但对我们而言，这决定了作战时亟需的无人机是否及时到手，所需装备能否立即采购。」

●防长炮轰总司令

费多罗夫在被迫请辞后，今天指控军方总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）在制造国家分裂。

他批评军方官僚体系迟缓、缺乏弹性，质疑瑟尔斯基领军下是否有能力击败俄罗斯。

他声称，瑟尔斯基多月来与他冲突，使用最后通牒方式，逼泽伦斯基让他下台。

瑟尔斯基则发布声明，设法平息争议，他强调自身成绩，呼吁「专注于战争」。

●为改革得罪既得利益

费多罗夫的支持者则认为，他被撤换其实是因为试图改革体系、打击贪腐，而得罪既得利益。

政治分析师奥克提修克（Anatoliy Oktysiuk）说：「他与许多将领、多家无人机供应商意见相左。换句话说，他确实在推动许多有用的改革，但这威胁到某些既得利益。」

他又说，泽伦斯基此次撤换费多罗夫，实际上「让自己在政治上受损」。（编译：纪锦玲）