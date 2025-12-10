乌拟提交修订和平提案 泽伦斯基愿在安全下举行选举

（法新社罗马9日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天指出，只要安全能够获得保障，他已准备好在乌克兰举行新的选举，且有望在一天内向美国提交有关结束与俄罗斯将近四年战争的修订提案。

美国总统川普正向基辅施压，要求乌克兰接受由华府拟定的协议。不过，这项协议初版因过于偏向俄罗斯而遭到乌克兰盟友批评。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）走访欧洲盟邦协调应对之策后向媒体表示：「我们今天（9日）仍在努力，也会在明天（10日）继续处理。我认为我们会在明天提交建议。」

川普稍早指责泽伦斯基没有阅读美方最新提案，并在今天刊出的Politico专访中表示，俄罗斯在这场冲突中「占据上风」。

他也指控基辅「利用战争」避免举办大选。自俄罗斯入侵以来，乌克兰因实施戒严法已多次延后选举。

川普说：「大家都在谈论民主，但事情发展到这个地步，已经不像民主了。」

依据乌克兰法律，实施戒严法时不得举行选举，若无此限制，原定2024年3月就应举行总统选举。

然而，在今天川普发表谈话后，泽伦斯基表示已准备好筹办新的选举。

他表示：「我现在公开请求，希望美国协助我，可能与欧洲伙伴一同确保选举安全地举行。」

泽伦斯基过去几天奔波欧洲盟国首都，协调解决美方提出的方案。昨天，他在伦敦和布鲁塞尔与欧洲领袖会谈。今天，他前往义大利，会晤罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）及义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）。

华府提出的方案，包括要求乌克兰放弃俄罗斯尚未占领的整个顿巴斯（Donbas）工业区以换取安全承诺，但这些承诺无法满足基辅希望加入北约（NATO）的诉求。

泽伦斯基表示，在美国和乌克兰上周末会谈后，美方原本的28点方案，已减至20点。他说，领土议题及国际安全保证，是双方最重要的歧见之一。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）在电视活动中指称，乌克兰东部的顿巴斯区是俄罗斯的「历史领土」。他说：「这片土地很重要，它绝对是我们的历史领土。」

教宗良十四世在与泽伦斯基会面后表示：「不把欧洲纳入讨论就想促成和平协议，我认为这不切实际…战争发生在欧洲，我认为欧洲必须成为我们目前和未来寻求安全保证的参与者。不幸的是，并非所有人都明白这一点。」（编译：徐睿承）