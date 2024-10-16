乔治亚州太关键 法官：选务人员不可拒绝验票

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（法新社华盛顿15日电） 美国大选关键摇摆州之一乔治亚州的法官今天裁定，选务人员必须于法定期限前验证选举结果，且即使怀疑有错有假，也不能漏掉这些选票。这项决定可能影响11月5日大选。

乔治亚州州法明文规定，郡选务主管应于选后第一个星期一傍晚5时前验证选举结果。若选后第一个星期一是国定假日，期限则可延至星期二。以2024年度来说，美国将于选后的第一个星期一11月11日庆祝退伍军人节（Veterans Day）。

乔治亚州富尔顿郡（Fulton County）选举委员会共和党籍成员亚当斯（Julie Adams），先前在亲共和党总统候选人川普的保守派智库「美国优先政策研究所」（America First Policy Institute）支持下提诉，寻求法庭裁定她「如果对过程有疑虑，可以酌情拒绝验证选举结果」。

乔治亚州高等法院法官麦柏尼（Robert McBurney）昨天深夜否决亚当斯提出的这项主张。

麦柏尼说：「如果选务主管人员像原告所主张的那样，可因单方面认定有错或有舞弊，就任意扮演起调查员、检察官、陪审团和法官等角色，并拒绝验证选举结果，乔治亚州选民的声音将被埋没」。

「我国宪法和选举法不允许这种事发生。」

法官指出，「有些事情是选务主管人员必须依照特定方式或在特定时间内完成，并没有不这么做的自由裁量权」。

「验证工作就是其中之一。」他说：「乔治亚州选务主管在验证选举结果方面，有着固定不变的义务。」

这起诉讼原告亚当斯是共和党籍，而富尔顿郡是亚特兰大（Atlanta）所在地，也就是民主党铁票仓。

除了亚当斯案，乔治亚州近来还有其他选举相关诉讼，其中一例涉及当地选举委员会靠着川粉占多数的优势，通过一项州内各郡需人工计票的争议性规定。

乔治亚州共和、民主两党官员均表示，鉴于已经有机器计票，人工计票不仅多余，也可能沦为拖慢选务进程的工具，并制造散播不实讯息空间。

民主党全国委员会（Democratic National Committee）和民主党乔治亚州分部（Democratic Party of Georgia）在党内推派的总统候选人贺锦丽（ Kamala Harris）竞选团队支持下提起诉讼，力求阻止人工计票规定。

美国上一次于2020年举行大选时，当时寻求连任的川普选后涉嫌试图推翻他在乔治亚州败给民主党籍对手拜登的结果，后来因此遭到刑事起诉。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）