乔治亚异议人士反对境外影响力新法 住家附近遇袭险丧命

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（法新社乔治亚首都特比利西5日电） 乔治亚通过「境外影响力」新法惹议，反对这项法律的大学讲师贾帕里泽接到不明身分人士威胁要谋杀他的电话，让他知道与反对派合作不仅危险，且可能致命。

现年50岁的贾帕里泽（Gia Japaridze）发起反对乔治亚这个高加索国家针对人权组织和媒体的「境外影响力」新法。一天他刚结束与外国大使会面，敦促他们制裁乔治亚执政党后，有人在他位于首都特比利西（Tbilisi）的住家外头偷袭他。

贾帕里泽说：「我感受到来自后面及两侧的攻击。」他在成为乔治亚反对派活跃人士之前，担任10年的外交官。

他说：「他们开始用沉重的棍棒打我。我百分之百确定他们会杀了我。」

自从乔治亚这个前苏联共和国的国会议员4月提出「境外影响力」法案以来，反对立法的维权人士、独立记者和政治人物已经面临数周的暴力和威胁。

乔治亚执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）否认策划这次袭击，并指责反对派鲁莽地危言耸听。

但人权组织说，镇暴警察和身分不明人士的殴打，是要恐吓批评政府的人。

至少有6名公众人物在过去2个月遇袭，其中包括乔治亚最大反对党联合国家运动党（United National Movement）党魁哈贝什维利（Levan Khabeishvili），他在反对该法的大规模示威活动中遭到警察毒打。

贾帕里泽谈到攻击他的人时说：「他们非常凶猛，我不记得这辈子曾被打成这样过。…我与大约10位大使交谈，向他们解释说现在情况已经失控。」

乔治亚政府提出这项法案，要求从海外获取20%以上资金的组织，须注册为「境外影响力」代理人，随后爆发大规模抗议活动。

美国、欧洲联盟（EU）及英国都大肆抨击这项法案，乔治亚反对派团体称该法案是仿照俄罗斯相关立法的「俄国法律」，但法案仍于3日由乔治亚国会议长签署后成为法律。