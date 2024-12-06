乔治亚总理扬言铲除反对派 街头爆发新抗议活动

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（法新社特比利西5日电） 乔治亚总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）扬言要「铲除」国内「自由法西斯」反对派之后，今天数以千计民众在全国各地集会，进行第2周的支持欧盟（EU）抗议活动。

在10月一场具争议性的选举中，执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）宣称胜选以来，首都特比利西（Tbilisi）就一直处于动荡之中。

乔治亚政府上月28日表示，不会在2028年之前寻求展开欧盟入会谈判，此举引发新一波示威，但民众抗议活动遭到当局的严厉回应。

抗议群众已连续第8晚走上街头，在政府与反对派斗争加剧下，乔治亚几个城市也传出示威活动，这场危机没有明确的出路。

在首都特比利西，参加示威人数已较前几天来得少，尽管有人担心抗议活动可能会失去动能，但大多数参加群众仍抱持乐观态度。

42岁的医生乌查（Ucha）表示，参加人数减少是正常现象；他每天下班后都会来抗议，他自己已一个星期没见到孩子了。

乌查说： 「当然，我们有点累…我们需要休息一下，然后我们会回来。」其他人则表示，估计周末期间抗议人数会再次回升。

根据当地媒体报导，包括巴统（Batumi）、祖格迪迪（Zugdidi）和库台西（Kutaisi）等城市也举行抗议活动。

乔治亚内政部表示，有5人在特比利西、库台希的伊梅列季区（Imereti）被捕。

科巴伊泽拒绝让步，他稍早表示，政府将「采取一切必要措施，以彻底根除乔治亚的自由法西斯主义」。（译者：纪锦玲）