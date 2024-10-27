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乔治亚执政党声称赢得国会大选 反对派控舞弊

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（法新社乔治亚首都特比利西27日电） 乔治亚执政党声称赢得昨天举行的国会大选，可能对这个高加索国家加入欧洲联盟（EU）带来新的打击；亲西方反对派谴责，这场选举是「宪法政变」。

如果局部计票结果证实「乔治亚之梦」（Georgian Dream）获胜，乔治亚可能会与邻国俄罗斯建立更密切的关系。

布鲁塞尔严厉批评「乔治亚之梦」的政策，并表示，这次选举将对乔治亚加入欧盟的机会扮演决定性角色。

中央选举委员会表示，统计超过70%选区的选票后，「乔治亚之梦」以53%得票率领先，主要反对党联盟得票率则为38%。

这将使得「乔治亚之梦」在150名议员的国会拿下89席，但还达不到希望进行全面修宪的绝对多数。

最终结果预计今天公布。

联合国家运动党（United National Movement, UNM）党魁波库查瓦（Tina Bokuchava）表示，选举结果「造假」，大选被「窃取」了。

波库查瓦说：「这是试图偷走乔治亚的未来。」他说，联合国家运动党不接受这个结果，「我们希望反对派团结一致，在未来几个小时内宣布采取行动」。

阿哈里党（Ahali）党魁格瓦拉米亚（Nika Gvaramia）则说，这是政府发动的「宪法政变」，「乔治亚之梦不会继续掌权」。

反对派近几个月举办大规模示威，抗议政府试图限制民主自由，让这个400万人口的国家偏离亲西方的道路。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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