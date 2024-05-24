乔治亚推境外影响力法案 美祭签证限制检讨双边关系

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（法新社华盛顿23日电） 黑海国家乔治亚推动仿效俄罗斯的「境外影响力」法案，引发国内大规模抗议。美国国务卿布林肯今天说，美国将对乔治亚实施新的签证限制，并检讨与乔治亚的关系。

布林肯（Antony Blinken）在声明中说，新的签证政策「将适用于乔治亚民主遭到破坏负有责任的人或是共谋者，以及他们的家庭成员」。

布林肯又说，华府也「将对美国与乔治亚的双边合作展开全面检讨」。

乔治亚正在推动的境外影响力法案，要求接收海外20%以上资金的非政府组织与媒体，必须登记为「追求外国势力利益的」机构。

乔治亚国会议员上周不顾大规模抗议通过这项法案，批评人士说此举将让反对派团体噤声，并让乔治亚这个前苏联加盟共和国从亲西方的路线转向亲俄罗斯。

乔治亚执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）坚称致力于加入欧洲联盟（EU），并采取行动提高非政府组织资金的透明度。

乔治亚总统佐拉比契维利（Salome Zourabichvili）18日否决境外影响力法案，但「乔治亚之梦」在国会有足够票数推翻总统的否决。

布林肯明确指出，「任何破坏乔治亚民主进程或制度的人，包括在乔治亚2024年10月选举的筹备、举行期间或选后，将会被认定没有资格获得美国签证」，不得在美国旅游，包括他们的直系亲属在内。