乔治亚民众彻夜抗议 反对境外影响力法案

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（法新社特比利西13日电） 经过整夜针对极具争议的「境外影响力」法案进行最后的抗议，乔治亚国会外今天上午仍有约1000名抗议者聚集。外界抨击这个法案就像俄罗斯对付「外国代理人」所使用的压制性法律，专门用来打压异己。

前苏联加盟共和国乔治亚几个星期来出现多场针对这项法案的大型抗议活动。由于它复制了克里姆林宫用来压制异己的一项立法，而在乔治亚被冠上「俄罗斯法」名称。 抗议者中很大部分是年轻人，他们对这项法案感到愤怒，称它将削弱位处高加索地区的乔治亚加入欧盟的希望，并将终结国家的民主。

乔治亚执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）去年遭到强烈反对后，不得不放弃一项类似提案；执政党今年4月卷土重来，并打算明天通过这项法案，称将提高非政府组织的外国资金透明度。

一旦这项法案通过，任何从国外获得超过20%资金的独立非政府组织（NGO）和媒体皆必须注册为「追求外国势力利益的组织」。

法案今天通过国会司法委员会审议，议员在数分钟内就完成。

数万名示威者昨天针对这项法案进行抗议，其中一些人彻夜未眠，今早试图阻止执政党议员进入国会大楼。

法新社在黎明时分看见警方逮捕和殴打一群抗议者。数百名镇暴警察在国会后方的一条街上排成一排，一些员警和抗议者发生扭打。

当局曾警告将逮捕堵住进入国会通道的民众，但仍有数千人无视警告来到国会大门前。