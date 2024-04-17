乔治亚议会通过「外国影响力」草案 万人抗议欧盟忧亲俄

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（法新社特比利西16日电） 乔治亚国会议员今天同意「外国影响力」法案的初步草案，这是一项高度争议且亲俄的压迫性法案。

「外国影响力」法被视为俄罗斯类似法律的翻版，在乔治亚国内引发愤怒与和西方世界的忧虑，许多人认为该法案破坏乔治亚加入欧洲联盟（EU）的努力。

乔治亚执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）目前在150席的国会中控制84席，可在没有反对派支持下通过这项法案，国会最终是以78票对25票通过该法案的初步草案，将进行进一步辩论。

乔治亚总统佐拉比契维利（Salome Zourabichvili）与主导此法案的执政党向来不和，她谴责此案「违背民众意愿」。她表表示，这是「直接挑衅，是俄罗斯破坏（乔治亚）稳定的策略」。

数以千计的群众晚上在首都特比利西（Tbilisi）国会大厦外集会，封阻主要干道，他们吹着口哨，高喊：「对俄罗斯法律说不！」

媒体目睹镇暴警察封锁国会入口，示威者与警方短暂扭打，试图冲破警戒线；几家当地媒体表示，警方袭击了他们的记者。

参与示威的大学生塔蒂希维莉（Kote Tatishvili）表示，「乔治亚人永远不会接受这项俄罗斯法律」，和平示威者终将获胜，会迫使执政党中的俄罗斯傀儡撤销这项法律。

欧盟呼吁乔治亚不要通过这项法案，称此法与该国在加入欧盟进程所需的民主改革互相矛盾。 欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）今天在前身为推特（Twitter）的社群平台X写道，这「将使乔治亚与欧盟的距离更远，而不是更近」。

如果这项法案通过，任何从国外获得超过20%资金的独立非政府组织和媒体必须注册为「追求外国势力利益的组织」。

这与去年的提案有所不同，去年的提案使用了「外国代理人」一词，「外国代理人」源于前苏联，暗示他们是国家叛徒和敌人。

俄罗斯也利用类似法律惩罚异议人士并压制独立媒体。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）上周表示，通过这项法律「将使乔治亚偏离其欧洲之路」。