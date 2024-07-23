乔治克隆尼表态支持贺锦丽 赞扬拜登『拯救民主」

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（法新社华盛顿23日电） 好莱坞巨星乔治克隆尼今天宣布支持美国副总统贺锦丽问鼎白宫，并赞扬总统拜登退选的决定。他是首批高调呼吁拜登不要寻求连任的民主党重要支持者之一。

法新社报导，乔治克隆尼（George Clooney）在提供给美国有线电视新闻网（CNN）的声明中表示：「拜登（Joe Biden）总统展现了真正的领导力。他再次拯救了民主。我们都非常兴奋，愿意竭尽所能支持副总统贺锦丽（Kamala Harris）历史性的参选。」

乔治克隆尼是民主党的重要募款人，也是拜登的长期支持者。他在2周前公开呼吁81岁的拜登让位给更年轻的候选人，以便民主党提高在11月总统大选中打败川普（Donald Trump）的胜算。

乔治克隆尼当时投书「纽约时报」（New York Times），令许多人感到震惊。他写道：「我对拜登青眼有加，我视他为朋友、我相信他…但他唯一无法战胜的是时间。」

他在纽时投书中表示，如果拜登参选，民主党「不会在11月获胜」，并将输掉联邦众议院，也无法在参议院取得多数席次。

历经与日俱增的压力，拜登21日突然宣布退选，并支持他的副总统参选。贺锦丽随后迅速获得党内领袖们压倒性的支持，并从选民募得大量捐款。