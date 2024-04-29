习近平下月访法会马克宏 双方将商议俄乌及中东战事

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（法新社巴黎29日电） 巴黎当局今天宣布，中国国家主席习近平预计5月6日至7日赴法国进行国是访问，而俄乌战争和中东局势预期将成为这次议程中的重要事项。

习近平将于5月5日至10日访问法国、塞尔维亚及匈牙利3国，将是他自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后首度访问欧洲。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）办公室发表声明说：「中方这次访问恰逢两国建交60周年，为继马克宏2023年4月造访北京和广州后，中方最新一次回访。」

法国总统府艾里赛宫（Elysee）指出：「交流将聚焦于国际危机，主要是俄乌战争和中东局势，以及贸易议题、科学、文化与体育方面的合作。」

根据声明，习近平和马克宏也将讨论「采取共同行动因应全球挑战，特别是气候紧急状况、保护生物多样性以及全球最脆弱国家的金融情势」。

马克宏与第一夫人碧姬．马克宏（Brigitte Macron）5月6日将在巴黎接待习近平与夫人彭丽媛。隔天他们将出发前往法国西南部的上庇里牛斯省（Hautes-Pyrenees）；马克宏年幼时常来这里探望祖母。

法国正紧锣密鼓筹备预计今年夏季登场的巴黎奥运，马克宏曾说他将「竭尽所能」要求全球各国与所有交战各方在巴黎奥运举办期间，依惯例遵守「奥林匹克休战」（Olympic Truce）决议。

马克宏已说，将在习近平访法期间要求他协助达成此一目标。

马克宏一直试图说服中国别支持俄罗斯对乌克兰的战争。他去年呼吁习近平在乌克兰议题上「让俄国清醒过来」，并劝他别运交武器给莫斯科。