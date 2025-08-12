习近平：中巴可树立全球南方大国团结自强典范

（法新社北京12日电） 中国国家主席习近平告诉巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），在贸易与地缘政治的挑战加剧之际，两国可以为新兴国家树立「自强」典范。

最近几个月来，这两位领导人都寻求将自己的国家塑造成多边贸易体系的坚定捍卫者，与美国总统川普发动的关税攻势形成鲜明对比。

在习近平与巴西总统鲁拉今天通话的数小时前，川普才宣布暂停对中国徵收严厉关税90天。

鲁拉上周表示，他计划与印度和中国的领导人通话，考虑对美国贸易措施做出协调一致的回应。

新华社报导，习近平告诉鲁拉，中巴关系正处于历史最好时期。

他说，中方愿「同巴方一道…树立全球南方大国团结自强典范，携手构建更公正世界和更可持续星球」。

新华社报导，习近平又说，「各国应团结起来，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义」。这显然是暗指美国的关税措施。

巴西总统府发表声明表示，这通电话进行了约1个小时，鲁拉与习近平讨论了一系列议题，包括乌克兰战争与对抗气候变迁。

巴西总统府在声明中说：「双方都同意20国集团（G20）与金砖国家（BRICS）在捍卫多边主义上的角色。」

声明又说，这两位领导人也「承诺扩大在卫生、石油、天然气、数位经济与卫星等领域的合作范畴」。