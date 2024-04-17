争取蓝领选票 拜登推动对中国钢铁和铝徵收3倍关税

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（法新社华盛顿17日电） 随着美国总统拜登寻求在11月总统大选中赢得蓝领阶级的选票，他今天将以「不公平竞争」为由，敦促对中国钢铁和铝徵收3倍关税。

而在拜登发出上述呼吁之际，美国贸易代表署（USTR）宣布将对中国在造船、海运和物流领域的贸易行为展开调查，以回应美国5个工会近期的请愿。

拜登今天将在匹兹堡向钢铁工人发表讲话，这是他在宾州这个关键摇摆州为期3天访问的第2天。

拜登和他的竞选对手川普都在争夺至关重要的蓝领选民，并承诺将重振美国制造业。

白宫发表声明说：「中国对其国内钢铁和铝业的政策和补贴，意味着高品质的美国产品被以人为压低价格的中国替代品所削弱，而中国替代品生产过程的碳排放更高。」

一名美国资深官员告诉媒体，中国占全球钢铁产量的一半，并以远低于美国钢铁的价格对外出口。

随着美国贸易代表署对川普政府期间对中国徵收的关税进行审核，拜登敦促其根据美国贸易法（U.S. Trade Act）第301条款将现有税率提高两倍。

目前根据该条款，美国对中国钢铁和铝徵收的平均关税为7.5%。

所谓的301条款调查是川普政府在与北京当局贸易战中的主要工具，用来证明徵收关税的合理性。

白宫今天还说，拜登也指示官员与墨西哥合作，防止中国商品绕道墨西哥，藉以规避美国关税。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）