争夺子女监护权 德国北部1儿福中心枪击酿6死

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（法新社德国施塔德29日电） 一名争夺3个月大女儿监护权的男子，今天在德国北部小镇施塔德（Stade）一处妇幼庇护中心开枪，造成6人死亡。

调查负责的吕讷堡（Lueneburg）警局长舒欧尔（Kathrin Schuol）说：「今天是犯嫌与多名遇害者一同出席会议，讨论他3个月大女儿未来的监护权安排。」

「孩子和母亲也在现场，但未受到枪击伤害。」

警消人员赶到现场时，发现已有4人死亡，第5人不久也在现场不身亡，第6人则在送医后不治。

舒欧尔表示，罹难者包括4名女性及2名男性，皆为儿福利社工，全数遭到「极其残酷」的枪击。

另有一名伤者，所幸情况稳定。

舒欧尔表示，枪手当时试图搭乘一名55岁女性驾驶的汽车逃离现场，女子被认为「与枪手家属关系密切」，在短暂追逐后两人遭警方逮捕。

警方曾向车辆开枪，但枪手与女驾驶均未受伤，目前双双被警方拘捕。

舒欧尔说，这名犯嫌过去曾被警方掌握，包括发生过恐吓情事，但「此前未被认定为具暴力倾向者」。

她说犯嫌并无持枪执照，如何取得凶器尚待调查。

舒欧尔表示，女婴母亲告诉警方，她与犯嫌已无瓜葛，目前女婴已被安置照护。

犯嫌住在汉诺威（Hanover）。舒欧尔表示，发生案情的施塔德庇护中心座落于易北河畔、距离汉堡（Hamburg）以西约50公里，由民间机构营运，也提供汉诺威等地区儿童福利机构的协助。

画报（Bild）刊出一段影片，画面可见警方在乡间道路设置路障，拦查一辆后轮爆胎的宾士汽车，可见持枪员警高喊命令，让车内两人趴伏地面后进行逮捕。