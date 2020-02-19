大老鼠占领瑞士？ (123rf (montage))

在纽约、巴黎、北京这样的大城市，如果在街上看到大老鼠应该不足为奇，瑞士因为城市小又干净，所以大老鼠在这里并不多见，然而现在瑞士大老鼠的数量在与日俱增。



大老鼠(Ratte)话题已经引起了瑞士媒体的注意，一切从几天前，苏黎世一间超市中发现大老鼠开始，一个视频在社交和媒体上的传播在公众中引起很大反响。

《周日报》用"老鼠占领瑞士"为题发表了一篇文章。

危言耸听还是符合事实？瑞士资讯swissinfo.ch询问了专家。“鼠害一直是一个季节性话题，”除害公司Desinfecta的Simon Gross冷静地说。去年夏天该公司的确明显感觉到大老鼠的增多，“但是情况会随着季节的变化而改变，数字也常常会浮动。”



与大老鼠增多相比，小老鼠(Maus)的存在一直是个大问题。“我们会时不时地遇到鼠害，但是大多是在室外，”灭害专家 Gross说。



大小老鼠往往分不清



这位专家说，大老鼠和小老鼠的举止往往区别很大，大老鼠是彻头彻尾的新事物恐惧症患者，而相比之下，小老鼠则勇敢得多，所以小老鼠的出现比较容易被发现。



另外大老鼠的小崽和小老鼠也很难区分，“最近出现在苏黎世超市里的，我感觉更像小老鼠，”Gross专家针对那段视频中拍到的老鼠说，一只成年的大老鼠身长能长到30厘米。



Desinfecta在瑞士100多个地方设置了电子捕鼠器，这些地方安装了电子发射器，只要有一只老鼠入瓮，控制台就会接到一条消息，这样除害人员就可以追踪大老鼠或小老鼠的数量增长情况，捕获的老鼠会当场断颈而亡，现场还安装了摄像头。



利用摄像头监控老鼠：这里一只大老鼠入镜。(Rattus norvegicus). (Desinfecta)

社交媒体引发“恐慌”



那么媒体的报道看起来似乎有些言过其实，但是很多迹象显示，这次出现的的确是大老鼠，除害技术公司Insekta的Thomas Iseli说：“现在有这样一种现象，当人们在什么地方看到了一只大老鼠或者小老鼠，不是首先向有关部门报告，而是往社交媒体发图片或者将图片发给媒体。”

"一只大老鼠需要一个大拇指宽的入口，而小老鼠只要一个5毫米的开口就够了。"

Thomas Iseli，除害专家 引言结束

出现鼠害，不是某个公司的错，Iseli表示，除害过程也不是一天两天的事。“我们不是魔术师，”他说。除害公司首先要确定老鼠的来源，堵住入口、检查粪便。“一只大老鼠需要一个大拇指宽的入口，而小老鼠只要一个5毫米的开口就够了。”



Iseli还表示，瑞士有关企业防范的措施，并没有法律规范，不像德国要求达到ISO或IFS国际食品管理标准，要求食品交易商必须与除害公司紧密合作并时常进行检测。

"大老鼠的数量随季节变化而变化"。

(Desinfecta)

城市反对



对各城市政府进行官方问询得到的回答是：瑞士没有大老鼠鼠害，伯尔尼城市这样写道：“过去几十年，通过阶段性治理，大老鼠的数量得到了控制。”而通过在民众中的宣传，下水道中也很少再见到大老鼠了。



城市防害项目负责人Marcus Schmidt在接受《每日导报》采访时表示，目前不能确定，大老鼠将带来鼠害，传闻中所说的一个城市中有多少人口就有多少大老鼠，这种说法没有任何科学依据。



两位除害专家Gross和Iseli都认为：高温有利于大老鼠和小老鼠的繁殖，温度低会令老弱病鼠死去或者整个一窝老鼠冻死，而暖和的天气会加速老鼠的繁衍。对于除害公司来说，“天暖对我们的业务有利，”Iseli最后诙谐地说。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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