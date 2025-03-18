二战抗德国空袭 英国不列颠战役最后在世飞行员辞世

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（法新社伦敦18日电） 英国皇家空军表示，参与过第二次世界大战期间不列颠战役（Battle of Britain）的最后1名在世飞行员海明威（John Hemingway）17日辞世，享寿105岁。

英国皇家空军（Royal Air Force）昨天晚间表示，海明威当天已「安详去世」，并形容他的逝世是「1个时代的结束」。

不列颠战役是发生在1940年的大规模空战，当时英国要抵挡纳粹德国空军（Luftwaffe）的猛烈攻击。海明威等参与这场战役的飞行员因在其中扮演的重要角色，而被冠以「少数人」（The Few）称号。

这个称呼出自英国战时首相邱吉尔（Winston Churchill），因为他曾如此形容这些飞行员：「在人类战争史上，从未有过如此多的人获得这么大的恩惠是归功于如此少数人。」

英国威廉王子（Prince William）今天在社群媒体发文向海明威致敬时写道：「我们今天拥有的自由，有多么大程度要感谢帕迪（Paddy，海明威小名）和他那一代人的贡献。对于他们的勇气和奉献，我们将永志不忘。」

海明威在1940年夏天成为前线飞行员之一，负责应对德机每天的进攻，这些空战后来被称为不列颠战役。

同年8月，海明威在几场激烈空中缠斗中2度被迫从他的飓风战斗机（Hurricane）跳伞逃生，1次降落在海上，另1次落在沼泽地。他因为英勇的表现，其后获颁杰出飞行十字勋章（Distinguished Flying Cross，DFC）。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示：「80年前，帕迪与所有我们英勇的英国皇家空军飞行员展现的勇气与决心，协助让第二次世界大战结束。」

「他们的责任感与为国效力保住了我们的自由，我们永远不会忘记他们。」