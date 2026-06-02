五角大厦新闻办公室改列为机密区 媒体采访限制再度收紧

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（法新社华盛顿1日电） 五角大厦今天表示，美国国防部已将其新闻办公室列为机密区域，过去可自由进入该区的媒体记者如今将被禁止入内。

法新社报导，五角大厦代理发言人巴尔德斯（Joel Valdez）透过声明表示：「五角大厦新闻办公室已被重新划定为『敏感情报隔离设施』（Sensitive Compartmented Information Facility，SCIF）」，因为「经常处理机密材料」的演讲稿撰写人员在该区域工作。

自美国总统川普去年重返白宫以来，五角大厦即开始对媒体记者实施新的限制措施。

包括纽约时报（The New York Times）、华盛顿邮报（The Washington Post）、美国有线电视新闻网（CNN）、国家广播公司（NBC）与全国公共电台（NPR）等8家媒体，被迫撤离在五角大厦内的专属办公空间。五角大厦先前表示，此举是为了腾出空间给其他保守派媒体。

之后，五角大厦要求其他驻点记者签署1项新的严格媒体政策，才能保有进入大楼的资格。

包括纽约时报与福斯新闻（Fox News）等美国媒体，以及法新社（AFP）和路透社（Reuters）等国际新闻机构均拒绝签署该政策，因此遭撤销五角大厦采访证件。

针对纽约时报提出的诉讼，美国1名法官3月裁定，上述政策部分内容违反美国宪法。

不过，五角大厦随即进一步收紧限制，宣布关闭名为「记者走廊」（Correspondents’ Corridor）的媒体区域，并要求所有进入五角大厦的记者（包括已签署媒体政策者）未来都必须由专人陪同。