亚塞拜然客机坠毁38人罹难 举国哀悼一天

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（法新哈萨克阿斯塔纳26日电） 亚塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客机于耶诞节当天坠毁在哈萨克西部，机上67人其中38人罹难，亚塞拜然今天举国哀悼一天。

这架巴西航空工业190型（Embraer 190）客机原定从亚塞拜然首都巴库（Baku）飞往位于俄罗斯南方车臣（Chechnya）的格罗兹尼（Grozny），却在途中偏离航道飞越里海（Caspian Sea），25日坠毁在哈萨克阿克套市（Aktau）附近。

哈萨克副总理波兹姆巴耶夫（Kanat Bozumbayev）说，38人不幸罹难，同时哈萨克紧急事务部（Ministry of Emergency Situations）通报「29人生还，当中包括孩童3人，皆已送医救治」。

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）宣布今天举国哀悼一天，并取消原定出访俄罗斯，出席「独立国协」（Commonwealth of Independent States，俄罗斯及前苏联国家组成的联盟）非正式领袖峰会的行程。

哈萨克紧急事务部说，坠机引发的火势已被扑灭，现场有150名紧急救援人员。

一名哈萨克妇女告诉自由欧洲电台/自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL）地方分台，她就在这架客机坠毁地点的附近，并赶赴事故现场抢救生生还者。

这位名为埃尔迈拉（Elmira）的妇女说：「他们浑身是血，嚎啕大哭喊救命。」并说与其他人抢救若干青少年，「我将永远忘不了他们的样貌，满是痛苦与绝望，有个女孩哀求：『救救我妈妈，我妈妈还在后面。』」