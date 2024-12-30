亚塞拜然客机失事 总统阿利耶夫要求俄道歉赔偿

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴库29日电） 亚塞拜然总统阿利耶夫今天以罕见强硬口吻要求传统盟友俄罗斯承认对失事亚塞拜然航空客机开火，指控莫斯科起先试图掩盖这起致命空难的原因。他还提出道歉、惩凶、赔偿等要求。

亚塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架巴西航空工业190型（Embraer 190）客机25日在哈萨克坠毁，造成机上67人中有38人罹难。阿利耶夫（Ilham Aliyev）于这起事故4天后在首都巴库机场接受国营媒体访谈时提出上述指控。

亚塞拜然官员曾表示，失事客机于试图降落俄罗斯南部车臣共和国首府格罗兹尼（Grozny）时，遭到俄罗斯防空系统击中。

阿利耶夫对莫斯科提出率直指控的作法罕见，他昨天才跟俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话。

克里姆林宫针对这项通话发布的声明中没有提及蒲亭表达要承担事故责任。

阿利耶夫告诉国家电视台：「事实就是，这架亚塞拜然民航机在格罗兹尼附近俄罗斯领空遭到外来伤害而近乎失控。」

「我们还知道电子作战系统导致我们的飞机失控…同时，由于来自地面的火力，机尾也严重受损。」

他表示，尽管「我们飞机意外遇袭」，巴库对莫斯科显然试图掩盖坠机原因一事感到愤怒，并要求俄方对此承担责任。

阿利耶夫指出，莫斯科「提出理论…显然想要掩盖此事」，此举「令人遗憾和惊讶」。

他表示，除了包括鸟击在内的「一些荒谬理论之外」，前3天「没有听闻俄罗斯说什么」。他说，相关理论「完全脱离现实」，并强调「机身布满孔洞」。

根据克宫声明，「事发当时，格罗兹尼、摩斯多克（Mozdok）与佛拉迪卡夫卡兹（Vladikavkaz）等城镇正受到乌克兰无人机攻击，俄罗斯防空系统则在抵御这些攻击」。

阿利耶夫敦促俄罗斯对亚塞拜然公开道歉，并说巴库两天前就向莫斯科提出正式「要求」。

他指出：「第一，俄方必须对亚塞拜然道歉。第二，它必须承认有责任。第三，那些责任必须予以追究，承担刑事责任并且对亚塞拜然政府，以及对受伤乘客和机组人员支付赔偿金。」

阿利耶夫以对莫斯科很不寻常的强硬口吻说：「这些就是我们提出的条件。」

克宫昨天表示，蒲亭在电话中为这起「悲剧事件」向亚塞拜然致歉，不过并未提到蒲亭表示俄方有过错，只说他呼吁就本案展开「透明的」调查。