亚塞拜然等石油国家办气候峰会 美国前副总统高尔促改革

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（法新社巴库15日电） 美国前副总统高尔（Al Gore）今天向法新社表示，让亚塞拜然等石油国家举行联合国气候峰会实属「荒谬」，称应该彻底改革遴选程序。

现任亚塞拜然生态与天然资源部长的前石油业主管巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）正在首都巴库（Baku）主持联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29），而亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）本周才引发争议，称化石燃料是「上帝的礼物」。

去年的气候峰会是在依赖石油的阿拉伯联合大公国举行，由阿联的国家石油公司负责人主持，同样令环保人士感到不满。

曾获诺贝尔和平奖的高尔告诉法新社：「我认为让这些这么依赖继续出售石油与天然气的石油国家主持联合国气候变迁大会很荒谬，因为很难忽视他们有直接利益冲突的事实。」

高尔说：「亚塞拜然总统说它们（石油与天然气）是上帝的礼物，我理解他的心情，但我的看法是，我们应该改革这个程序。」

由于俄罗斯反对在欧洲联盟（EU）国家举行气候峰会，在保加利亚退出后，亚塞拜然获选主持COP29。今年的缔约方会议轮到东欧国家举办。

高尔在巴库气候峰会场边表示，应该让联合国秘书长参与联合国气候变迁大会主办城市和主席的遴选程序。

身为非营利组织「气候真相计画」（The Climate Reality Project）主席的高尔说，目前的程序「意味着除了亚塞拜然外，俄罗斯对每个国家都投反对票」。

一群主要气候运动人士与科学家今天也致函呼应高尔的批评声浪，其中包括前联合国秘书长潘基文（Ban Ki-moon），他警告联合国气候变迁大会程序「不再切合目的」。

他们敦促举行规模较小且更频繁的会议，并为主办国制定严格的标准与规定，确保在各企业呈交明确的气候承诺后，才能获准派出游说者参与会议。

高尔说：「我认为应该要有一套检验制度，看看谁有资格成为联合国气候变迁大会的代表，检视他们是来试图寻找解决办法还是来阻挡解决方案？」