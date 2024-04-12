亚太数国采新疗法对付抗药性结核病

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（法新社马尼拉12日电） 世界卫生组织数据显示，2022年全球估计新增1060万起结核病病例，多数在亚太地区；130万起死亡病例中也有逾半数在这里。数个亚太国家正采一种新疗法来治疗抗药性结核病。

抗生素可治愈结核病，但超过3%的新增患者对这种常见处方药产生抗药性。

直到近期，施用在这些患者身上的疗法包括每天接受注射或服下一把药丸，持续18个月以上，其中有些人要忍受呕吐等严重副作用，甚至出现失明的极端病例。

许多人提早放弃治疗，这种疗法的治愈率最高为63%。

如今，菲律宾、越南、印尼等亚太国家正推行一种新的药物疗法，可减少药丸数量和副作用；这些国家的试验结果显示，6个月后的治愈率达9成以上。

研发这种疗法的非营利组织「全球结核病药物研发联盟」（TB Alliance）表示，BPaL疗法结合bedaquiline、pretomanid、linezolid等抗生素，自2019年以来已在超过60个国家获得监管许可。

世卫组织（WHO）于2022年更新指导方针，允许BPaL疗法与第4种抗生素moxifloxacin并用，也可不并用。

结核病是由主要攻击肺部的结核杆菌引发，可透过空气传染。每个国家都有结核病病例，但在过度拥挤环境中生活和工作的穷人患病风险较高。

2022年，有8国合占结核病新病例的2/3，分别是印度、印尼、中国、菲律宾、巴基斯坦、奈及利亚、孟加拉和刚果民主共和国。

治疗抗药性结核病的最大挑战之一是让病人做完整套疗程。

即使在提供免费治疗的国家，也有许多患者因前往医院的交通费高昂、收入减少或失业而停止服药。

另外一个常见问题是患者担心确诊后遭社会贴标签。

世卫组织曾表示，罹患结核病和抗药性结核病的人数在多年持续减少后，于COVID-19（2019冠状病毒疾病）爆发后又开始增加，因为疫情打乱了结核病的诊断和治疗。

在全球付出大量努力研发出COVID-19疫苗后，世卫组织呼吁各国增加对付结核病的资金。