亚桑杰恢复自由身返澳洲 妻请求外界给予隐私

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（法新社坎培拉26日电） 揭密网站「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）今天以自由之身回到故乡澳洲重新展开新生活，他的妻子恳求外界给予时间和空间，让一家人好好重新整顿。

亚桑杰在英国戒备森严的贝尔马什（Belmarsh）监狱服刑5年后，来到美属太平洋岛屿的法庭认罪并返回家乡。他搭乘私人飞机在寒冷的夜晚抵达澳洲城市坎培拉（Canberra），成为这场国际戏码的最后一幕。

白发向后梳的亚桑杰从机舱门出来时大步穿过停机坪，期间微笑挥手向现场人士致意，一度高举拳头，随后紧紧拥抱他的妻子史黛拉（Stella Assange）和他的父亲。

数十名电视新闻工作者和记者隔着机场围篱见到了亚桑杰，他穿着黑色西装、白色衬衫和褐色领带。

亚桑杰的父亲希普顿（John Shipton）稍早表示：「他将能与妻子史黛拉和两个孩子共度美好时光，能在海滩上走来走去，感受冬天沙子穿过脚趾的感觉，那种令人愉悦的寒冷。」

亚桑杰并没有参加维基解密为他安排的归国记者会。史黛拉告诉记者，入监服刑对亚桑杰已造成影响。

史黛拉眼眶泛泪地说：「各位必须谅解，他需要时间，他需要恢复，这是一个过程。请求各位给我们空间，给我们隐私，让我们找到栖身之地，让我们的家庭成为一个家庭。」

亚桑杰与美国检方的长期斗争在美属北马里亚纳群岛（Northern Mariana Islands）塞班岛（Saipan）出乎意料地告终，当地法官接受他对一项共谋获取并散布国防情报罪名的认罪。

亚桑杰自2010年起在维基解密揭密网站上公布了数十万份美国机密文件。

美国国务院今天再次指控他将人民置于危险之中。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）告诉记者：「他们公布的文件提供了与国务院有联系的个人的识别资讯，包括全球反对派领袖和人权运动者，使他们的处境受到了一定的威胁。」（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）