亚洲热浪创纪录 空调需求激增恐促电力不足恶化

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（法新社香港3日电） 创纪录热浪正在肆虐亚洲部分地区，对空调等降温设备的需求因此激增。

空调装置是许多亚洲城市的常见景观，它们缓解了最近几周的破记录高温，许多亚洲国家的气温飙升至摄氏40度或甚至更高温度。

科学家早就警告，人类引起的气候变迁将造成更频繁、时间更长也更强烈的热浪。

根据国际能源总署（IEA）2019年的报告，东南亚仅15%家庭有安装空调。

然而国际能源总署指出，这项数据掩盖了各地具有显着落差：新加坡和马来西亚的空调安装率约为80%，印尼和越南的安装率却不到10%。

预测显示，随着气温及薪资水准双双提高，东南亚的空调机组数量可能自2017年的4000万台，在2040年底前跃升至3亿台。

这将扩大当地电力需求，然而当地电力目前已经面临吃紧状况。

缅甸每日发电量仅为所需电力的一半左右，军政府将水力发电量不足归咎于降雨稀少、天然气产量低以及反对派袭击基础设施。

随着民众躲进室内凉爽的家中或办公室，泰国最近几周的电力需求创下新纪录。

根据国际能源总署的数据，全球排放的二氧化碳总量为370亿公吨，其中空调每年排放量占约10亿公吨。

尽管如此，空调等降温方式仍是保护人类健康的关键措施，尤其是对于那些最容易受到极端高温影响的人，包括儿童、长者及具有特定残疾的人士。