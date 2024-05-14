亚美尼亚群众抗议政府割地 警逮数十名示威者

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（法新社叶里凡14日电） 在亚美尼亚大批民众为政府计划交出领土给其历史宿敌亚塞拜然，持续上街抗议之际，当局今天在首都叶里凡（Yerevan）逮捕数十名示威者。

大批警力包围抗议群众，有些人身上披着亚美尼亚国旗。警方表示已逮捕企图堵塞一个十字路口的38人。在昨天稍早一场示威活动中，警方短暂拘捕约150名示威者。

亚美尼亚已同意向邻国亚塞拜然交出自1990年代以来掌控的领土。

亚美尼亚当局已开始采取行动划定边界，设法确保与亚塞拜然达成一项难度颇高的和平协议，并避免双方进一步爆发流血冲突。

不过，亚美尼亚在领土问题上让步，引发民众上街抗议长达数周并封锁主要道路，试图迫使总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）改变路线。

亚美尼亚2名反对党国会议员今天参加教会大主教加尔斯坦扬（Bagrat Galstanyan）主导的示威活动，他身穿黑长袍，利用扩音器向抗议群众发表谈话。

加尔斯坦扬是亚美尼亚塔武什地区（Tavush）的教会领袖，当地部分村庄即将移交给亚塞拜然，他正寻求反对党国会议员的协助，敦促他们采取行动弹劾帕辛扬。

亚马尼亚与亚塞拜然是南高加索地区的2个前苏联加盟共和国。自苏联瓦解后，两国针对有争议的领土一直僵持不下，尤其是纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，简称纳卡区）。

为推动关系正常化，两国上月宣布已开始划定边界的工作。