亚股多收黑

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（法新社香港17日电） 受科技股再度遭逢获利了结卖压影响，亚洲股市今天多收低、延续昨日颓势，其中台北、东京股市分别重挫逾6%和4%。

法新社报导，人工智慧（AI）热潮推升科技股市值迭创新高，交易者积极进场试图抢占这一块大饼，企业也大量投资该领域。不过外界近来开始质疑，AI相关企业的市值是否过高，以及这些企业何时才能实现收益。

外界对AI热潮的疑虑重创晶片公司市值，彭博（Bloomberg News）报导，费城半导体指数已从6月触及的高点暴跌约19%。

上半年大涨逾1倍的韩国综合股价指数（KOSPI），在6月创新高后持续下挫，目前市值大幅缩水约1/3。首尔股市今天休市一天。

科技股占比偏高的台北及东京股市今天成为卖压重灾区，台湾加权股价指数和日股基准日经指数收盘各下跌6.47%和4.03%。

晶圆代工厂台积电第3季毛利率展望不如预期，恐较第2季滑落，冲击今天股价大跌180元或7.29%，创下史上最大跌点，收报2290元，掼破季线约2325元，市值跌破新台币60兆元，滑落至59.38兆元。

日企爱德万测试（Advantest）、东京威力科创公司（Tokyo Electron）以及科技巨头软银集团（SoftBank）今天收盘重挫超过7%至9%不等。记忆体晶片制造商铠侠（Kioxia）终场下杀约16%，自6月短暂跃居日本市值最高企业以来，目前市值已蒸发约一半。

综观亚洲股市，香港、上海、雪梨收黑，威灵顿和马尼拉股市收红。

FOREX.com市场分析师拉札克札达（Fawad Razaqzada）表示：「AI类股一连数月持续上涨后，似乎逐渐失去动能。」他表示，部分投资人「日益质疑投入AI基础设施的巨额资金，能否在合理时间内缴出足够的报酬」。

拉札克札达认为，卖压「可能只是反映投资组合轮动。考虑到先前涨幅之大，部分回档是合理的」。

AI晶片巨头辉达（NVIDIA）和亚马逊（Amazon）等大型科技公司昨天股价纷纷下挫，拖累美股那斯达克综合指数收跌1.47%，连带影响亚洲股市续跌。

随着美国与伊朗近日再度交火，重要战略水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）船运活动大幅下降，国际油价应声上扬。

外界担忧，中东地区新一波敌对行动恐重燃战火，从而推升油价上涨、再度加剧通膨压力，最终迫使各国央行升息。