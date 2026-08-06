亚股跌多涨少

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（法新社香港6日电） 企业大举投资人工智慧（AI）的市场疑虑未完全消退下，科技股连涨数日后回落，亚洲股市今天多收低。

过去数周市场担心科技公司大举投资AI能否获得相当的回报，引发科技股卖压出笼，科技公司市值蒸发数十亿美元。不过投资人自7月31日起迎来科技股反弹。

这股走势由首尔股市领军，韩国晶片制造商SK海力士（SK Hynix）与三星电子（Samsung Electronics）跌深反弹。这也引发市场揣测AI题材回温，交易者趁低进场布局。

不过，在美股科技股下挫，及威腾（Western Digital）与晟碟（SanDisk）企业财报不如预期，重燃市场对AI投资回报的疑虑后，这股涨势在今天戛然而止。

韩国综合股价指数（KOSPI）今天下挫4.58%，成分股SK海力士与三星电子分别重摔10.37%和下跌6.30%。

日股基准日经指数下跌0.93%，成分股记忆体晶片制造商铠侠（Kioxia）暴跌10.24%，半导体设备大厂东京威力科创（Tokyo Electron）下挫5.5%。

综观亚洲其他市场，香港、台北、威灵顿及马尼拉股市均收黑，上海和雪梨股市小幅收红。

伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）昨天表示，伊朗与阿曼已就1条让船只通过荷莫兹海峡的航行路线达成同意，但海峡开放与否仍取决于美国是否履行承诺。

贝卡伊还透露，伊朗与阿曼正就两国共同管理荷莫兹海峡的相关安排进行最后调整。他说，「若无某些第三方阻挠」，相关联合声明正在进行最后审视和草拟。

投资人正静待美国明天公布关键就业数据，盼掌握美国经济现况以评估联邦准备理事会（Fed）未来利率走向。