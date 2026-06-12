瑞士可卡因使用量持续上升

包括废水分析在内的各项数据来源显示，瑞士民众可卡因用量或比公布数据更高。 Keystone-SDA

瑞士的可卡因用量持续攀升。据非营利组织瑞士瘾症基金会(Addiction Switzerland)的一项分析报告显示，可卡因使用尤见于18至34岁男性及青年男性群体中。

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联合国毒品和犯罪问题办公室2025年《世界毒品报告》(英)外部链接指出，全球进入新的不稳定时期，加剧了应对世界毒品问题的挑战，这一不稳定局面不仅增强了有组织犯罪集团的力量，更将毒品使用量推至历史新高。瑞士也不例外。

瑞士瘾症基金会在近期发布的新闻稿中表示，可卡因是瑞士仅次于大麻的第二大常见非法药物。2022年公布的最新一期的《瑞士健康调查》指出，大约1%的瑞士居民在调查前的12个月内使用过可卡因。

然而，包括废水分析在内的各项数据表明，瑞士人可卡因的使用情况或比公布数据更高。

基金会指出，可卡因已经渗透到社会的方方面面。大量使用者在社会上融入良好、受教育程度高且有稳定工作。该组织警告称，除偶尔使用者外，瑞士还有定期或大量摄入可卡因的人群，他们面临更大的健康风险，甚至有可能引发社会问题。

工作日期间可卡因消费量也相当可观。在包括餐饮服务、建筑业、艺术或娱乐等个别职业领域，可卡因被用于提升能力表现、增加敏感度或自信心。这种现象尤其值得关注。据瘾症基金会分析，促使人们使用的原因主要归咎于业绩压力、工作时间长且不规律、从众压力以及工作造成的不安全感。

基金会总结指出，偶尔使用到最终成瘾是个循序渐进的过程，而使用者往往在严重的个人、社会或职业问题出现时才会寻求帮助。

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