瑞士小学生“瘦了”，高中生“胖了”
瑞士在校生超重和肥胖的比例已从2005年的约20%降至目前的15.5%。这是自瑞士开始监测身体质量指数(BMI)以来的最低水平。
然而，仍有约六分之一的学生超重，情况依然令人担忧。
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据瑞士健康促进协会(Health Promotion Switzerland)称，过去20年来，学龄儿童的肥胖率有所下降。该协会在项目实施20周年的特别报告中公布了相关数据。
儿童BMI监测
自2005/06学年以来，瑞士健康促进协会一直与巴塞尔、伯尔尼和苏黎世的学校卫生服务部门合作，分析义务教育阶段儿童和青少年的体重状况数据。
20年前首次收集数据时，五分之一的儿童存在超重或肥胖问题。此后，超重总体率显著下降，目前已降至15.5%。
小学生瘦了，高中生胖了
降幅最大的是小学阶段，该阶段的超重率下降了5个百分点。初中阶段则下降了3个百分点。
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高中阶段的情况则有所不同：过去20年来，超重和肥胖率呈上升趋势。但是，过去两年间，高中生超重率出现下降趋势。
进一步分析显示，学生超重情况的性别差异不大。但超重风险因国籍和社会背景的不同而存在显著差异。
过去20年来，与国籍相关的差异有所缩小，但与社会背景相关的差距依然存在。综合来看，社会背景是影响青少年超重的首要风险因素。
身体质量指数BMI 是衡量身高与体重之间关系的指标：BMI = kg/m²，即”体重(公斤)”除以”身高(米)的平方”后所得数值。
对于成年人而言，BMI低于18为体重过轻，18–25为健康体重。BMI达到25或以上被视为超重，达到30或以上则被视为肥胖。
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