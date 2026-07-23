瑞士人对未来充满信心

调查显示，瑞士人对未来依旧乐观，许多人希望能组建家庭。 Keystone-SDA

尽管面临多重危机和生活成本上涨，大多数瑞士人仍对未来保持乐观。一项最新调查显示，80%的受访者对未来充满信心，而这种信心主要来自稳定的社会关系、良好的健康状况以及经济上的安全感。

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不过，不同年龄和收入群体之间的乐观程度存在明显差异。这项由市场研究机构Sotomo受保险公司Helvetia委托开展的调查询问了1866名德语区和法语区居民。结果显示，65岁以上受访者(86%)以及高收入群体(89%)对未来最有信心。德语区居民的乐观比例为82%，高于法语区的73%。

在人们信心的来源方面，50%的受访者提到友谊和伴侣关系，49%提到家庭。与此同时，健康状况(49%)、自我价值感(46%)以及经济保障(42%)也被视为重要支柱。

调查还显示，98%的瑞士人拥有明确的人生目标。其中，最普遍的愿望是健康地步入晚年(77%)，其次是旅行(51%)、组建家庭(48%)和实现财务富足(42%)。

不过，人们对实现这些目标的信心并不一致。对于家庭生活(81%)和婚姻(79%)等目标，大多数受访者持乐观态度；相比之下，认为自己能够健康养老(45%)或实现财富增长(43%)的人明显较少。

受访者认为，实现人生目标的主要障碍来自经济条件不足以及难以掌控的外部因素，例如命运或健康状况，两者的占比均为40%。

因此，82%的受访者认为，充足的经济能力是实现人生目标的重要甚至极其重要的前提。18-34岁的年轻人中，86%认为金钱十分重要；而65岁以上群体的这一比例则为73%。

从性别差异来看，男性(54%)比女性(46%)更关注财富积累和经济成就；女性则更倾向于将职业发展视为重要目标，相关比例达到50%，高于对财务目标的关注度。

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