超过半数的瑞士人认为当前“社会不公”

调查结果显示，收入是影响公民社会公平感的关键因素。 Keystone-SDA

超过半数的瑞士人认为本国社会状况“有些”或“非常”不公平。这是《观察家》杂志(Beobachter)4月发布的一项抽样调查的结果。

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自两年前伯尔尼社会调查机构gfs.bern展开首次司法晴雨表调查以来，瑞士民众的不满情绪呈现上升态势。2026年，三分之一的受访者认为瑞士社会制度“不太公平”，18%的受访者甚至表示“完全不公”。

gfs.bern研究所对约2000人进行的代表性调查显示，收入是影响人们对公平感感知的决定性因素。《观察家》在报道中指出，此次调查中的社会阶层差距比上一次调查更大。该杂志称：“生活拮据的人群感觉自己在社会中处于更加不利的地位。”

受调富裕阶层代表中，三分之二的人对现状感到满意；但在低收入者中，四分之三的人表示对现状不满。

据《观察家》报道，自2024年以来，认为自己受到“公平”或“非常公平”对待的人群比例已从68%下降至56%。gfs.bern的研究员Cloé Jans解释说，归根结底，一切都取决于”谁受益，谁承担负担“。

金钱决定正义

Jans表示，”成本“目前几乎是所有问题的核心-无论是房租、医疗保险费还是养老金制度。在《观察家》采访中，她表示，从个人层面而言，人们的钱包正承受着压力；就政治层面而言，数十亿的项目正在引发激辩。相信”绩效能带来繁荣“的人越来越少。

除了环境和公平问题外，81%的受访者还对高昂的诉讼和法律费用表示担忧。越来越多的人认为，瑞士的司法已经沦为金钱交易。

然而，《观察家》指出，尽管存在诸多批评，“人们对国家核心的信任依然坚不可摧”。

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