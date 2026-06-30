人工智能正在冲击瑞士入门级岗位

人工智能正在重塑瑞士劳动力市场，入门级岗位面临压力。 Keystone-SDA

从武汉街头的自动驾驶出租车引发“抢饭碗”争议，到越来越多办公室基础工作开始借助人工智能(AI)完成，AI对就业的影响正从想象走向现实。类似变化也正在瑞士劳动力市场显现。一项最新研究显示，在这场变革中，最先感受到压力的，是初入职场、从事数字化、知识型和办公室工作的年轻人。

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招聘门户网站Jobs.ch于6月24日发布的《2026年人工智能报告》(AI Report 2026)显示，2025年面向职场新人的招聘广告占比，较“人工智能兴起前阶段”(2019年至2022年)的平均水平低近三分之一。报告指出，这一下降趋势在所谓“受人工智能影响较大”的岗位中尤为明显。

所谓“受人工智能影响较大的岗位”，是指那些工作任务特别适合借助人工智能工具完成，或可由人工智能实现部分自动化的职业。这类岗位涵盖行政、人力资源、银行、金融、市场营销、采购、销售，以及信息技术和电信等领域。

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在这些行业中，与人工智能兴起前阶段相比，入门级岗位占比下降了16%；与此同时，资深岗位占比上升了26%。研究认为，这说明企业在安排较简单的工作任务时，越来越看重从业经验；也可能表明，一些任务正日益借助人工智能工具完成。

Jobs.ch发布的《2026年人工智能报告》以2019年至2025年间在Jobs.ch、Jobup.ch和JobScout24.ch三大平台发布的730万则招聘广告为基础。报告还结合了对雇员和瑞士企业的调查结果，研究范围涵盖18个职业类别和19个地区。

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